Yemen: Fondo monetario arabo firma accordo per sostenere programma riforma economica (2)

- La guerra in corso dalla seconda metà del 2014 tra i ribelli sciiti filo-iraniani Houthi e le forze del governo riconosciuto appoggiato dalla coalizione militare guidata da Riad ha messo in ginocchio l'economia dello Yemen e ha causato la più grande crisi umanitaria del mondo. L'inflazione e la carenza di valuta estera hanno reso cibo, acqua e carburante inaccessibili per molti nello Yemen, che importa la maggior parte del proprio fabbisogno. Mentre il riyal yemenita è stato mantenuto relativamente stabile a circa 560 per dollaro nelle aree controllate dagli Houthi, ha raggiunto i minimi storici nelle province controllate dal governo sostenuto dai sauditi. Ad Aden, capitale provvisoria del governo riconosciuto dopo l’occupazione di Sana’a da parte degli Houthi nel 2014, la valuta locale è scambiata a 1.000 per un dollaro. L'Arabia Saudita ha dichiarato ad aprile che avrebbe erogato 3 miliardi di dollari a sostegno dell’economia dello Yemen dopo la formazione di un nuovo consiglio presidenziale. Ad oggi non è chiaro se l'intera somma sia stata erogata. (Res)