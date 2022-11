Cultura: Sangiuliano, ebraica pilastro di quella italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cultura ebraica “è parte integrante e attiva della cultura italiana, i suoi valori ci appartengono e dobbiamo coltivarli". Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo oggi agli Stati generali dell'Unione delle Comunità ebraiche in corso a Roma, a cui hanno partecipato, tra gli altri, l'Ambasciatore d'Israele in Italia, Alon Bar; il presidente dell'Ucei, Noemi Di Segni; il Rabbino Capo di Roma, Riccardo Di Segni e il direttore de la Repubblica, Maurizio Molinari. "Mi sto adoperando attivamente per la realizzazione del Museo della Shoah a Roma. La cultura ebraica è uno dei pilastri della cultura nazionale, viva e positiva e sarà protagonista di molte iniziative a cui il ministero non farà mancare il suo appoggio", ha concluso il ministro Sangiuliano. (Rin)