Iran: rilasciati su cauzione giocatore Ghafouri e attivista per i diritti umani Ronaghi

- Le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione l’ex calciatore della nazionale, di etnia curda, Voria Ghafouri, e l'attivista per i diritti umani Hossein Ronaghi, collaboratore di diverse testate straniere tra cui il "Wall Street Journal". Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Fars”. Ghafouri, fino al 2019 difensore della nazionale di calcio iraniana, era stato arrestato lo scorso 24 novembre con l’accusa di propaganda” contro lo Stato per aver mostrato appoggio alle proteste che da metà settembre stanno sconvolgendo il Paese a seguito della morte il 16 settembre a Teheran della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta dopo l’arresto da parte della polizia morale iraniana per aver indossato il velo in modo scorretto. Il giocatore era stato arrestato dopo una sessione di allenamento con la sua squadra Foolad del Khuzestan. Ronaghi era stato invece arrestato il 24 settembre scorso dopo aver denunciato la violenta repressione delle forze di sicurezza iraniane contro i manifestanti. (segue) (Res)