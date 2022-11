Iran: rilasciati su cauzione giocatore Ghafouri e attivista per i diritti umani Ronaghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Voria Ghafouri e Hossein Ronaghi sono stati rilasciati su cauzione", ha riferito l'agenzia di stampa “Fars”. “Hossein è stato rilasciato sabato sera su cauzione per motivi di salute”, ha scritto su Twitter il fratello di Hossein Ronaghi, Hassan, senza fornire ulteriori dettagli. Suo padre Ahmad ha pubblicato una foto del figlio Hossein in ospedale, affermando che era stato rilasciato dopo uno sciopero della fame di circa due mesi. Hossein Ronaghi, 37 anni è affetto da problemi ai reni e aveva iniziato uno sciopero della fame subito dopo il suo arresto e il suo stato di salute era peggiorato. Era stato ricoverato in ospedale il 13 novembre prima di tornare in carcere. (Res)