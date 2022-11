© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un governo che si mette a fare la guerra al reddito di cittadinanza “per me è follia pura, significa creare i presupposti per un disastro sociale”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite a “Mezz’ora in più” su Rai 3. Conte ha rimarcato che sarebbe “un intento miserabile" cancellare il reddito di cittadinanza. (Rin)