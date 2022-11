© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se il governo vuole lavorare per migliorare il reddito di cittadinanza “noi ci siamo”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite a “Mezz’ora in più” su Rai 3. Conte ha sottolineato come la gran cassa mediatica contro i fraudolenti abbia spianato la strada alle iniziative di Meloni. (Rin)