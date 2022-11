© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui candidati alle prossime elezioni regionali “noi non siamo la succursale del Pd”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, ospite a “Mezz’ora in più” su Rai 3. “Per noi valgono i contenuti e i programmi ma non facciamo cartelli elettorali”, ha aggiunto Conte. (Rin)