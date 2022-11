Cina: l'emittente di Stato censura le inquadrature dai Mondiali che mostrano spettatori senza mascherina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per evitare di alimentare ulteriormente la collera della popolazione per le rigide misure anti-Covid in vigore nel Paese, l'emittente di Stato cinese che trasmette i Mondiali di calcio in corso in Qatar, "Cctv Sports", ha censurato oggi le immagini della regia internazionale che mostrano spettatori senza mascherina. La circostanza non è sfuggita a molti utenti dei social. Durante la partita di questa mattina tra Giappone e Costa Rica, la regia cinese ha infatti sostituito i primi piani di tifosi senza mascherina con immagini dei giocatori in campo o con inquadrature larghe dello stadio. A portare a tale decisione potrebbe essere stata anche una lettera aperta circolata martedì scorso sulla piattaforma social WeChat, nella quale un utente si chiedeva se la Cina e il Qatar si trovino "sullo stesso pianeta" alla luce dell'assenza di restrizioni anti-pandemiche negli stadi dell'emirato. (segue) (Cip)