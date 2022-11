Cina: l'emittente di Stato censura le inquadrature dai Mondiali che mostrano spettatori senza mascherina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, poi, l’incrocio tra le strade Anfu Road e Urumqi Road, nel cuore di Shanghai, è diventato l’epicentro di una vera e propria rivolta che sta scuotendo la Cina e che rischia di minacciare la tenuta del Partito comunista a poco più di un mese dal Congresso che ha conferito un terzo, storico mandato da segretario generale al presidente Xi Jinping. Dopo le manifestazioni di ieri sera sono riprese oggi le proteste contro le draconiane misure anti-Covid decise dalle autorità cinesi per fermare la pandemia, in un momento in cui i contagi sono ai massimi storici. I dimostranti intonano l’inno nazionale, scandiscono le parole “Vogliamo la libertà”, ma si spingono anche a chiedere le dimissioni del presidente Xi. I video che circolano a decine sui social network mostrano anche l’arrivo sul posto di decine di mezzi della polizia in assetto anti-sommossa e l’arresto di un numero imprecisato di manifestanti. Scene che in Cina non si vedevano dai tempi della repressione dei moti democratici di piazza Tienanmen nel 1989. (segue) (Cip)