Cina: l'emittente di Stato censura le inquadrature dai Mondiali che mostrano spettatori senza mascherina (5)

- La Cina “persisterà fermamente” nella sua politica di tolleranza zero verso il Covid-19, ma alla vittoria assisterà solo “chi ha tenuto duro fino alla fine”. Lo si legge in un editoriale pubblicato sull’edizione odierna del Quotidiano del popolo, organo di stampa ufficiale del Partito comunista, nonostante le proteste di massa in corso a Shanghai, a Pechino e in altre grandi città del Paese contro le draconiane restrizioni contro la pandemia. L’articolo – firmato “Zhongyin”, e dunque espressione dei vertici del partito – auspica la correzione degli “atteggiamenti sbagliati”, tra i quali “la sottovalutazione del problema, l’indifferenza e l’arroganza”. “Dobbiamo risolutamente superare i ragionamenti ottusi, la stanchezza, le vane speranze e una certa mentalità lassista”, si legge nell’editoriale. “Le nostre politiche di prevenzione e controllo – prosegue il testo – possono resistere alla prova della storia, sono scientifiche ed efficaci. Sono le più economiche. Non c’è dubbio su questo e dobbiamo avere piena fiducia”. (Cip)