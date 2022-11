Slovenia: referendum, dati provvisori vedono un'affluenza al 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una scarsa affluenza ha caratterizzato la prima parte della giornata referendaria in Slovenia, che ha chiamato i cittadini a pronunciarsi su tre leggi approvate dal Parlamento. Secondo i dati della Commissione elettorale centrale, alle 11 di questa mattina l’affluenza era pari al 10 per cento. I quesiti referendari riguardano le leggi sul funzionamento del governo, l’assistenza per la lunga degenza e la radiotelevisione pubblica “Rtvs”. I referendum decideranno se gli emendamenti alle tre leggi, già adottati dall'Assemblea nazionale, devono essere attuati.(Seb)