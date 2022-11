Spagna: Arrestati 37 membri di una rete criminale che inviava hashish e marijuana in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Guardia civil spagnola, in collaborazione con Europol, ha smantellato un'organizzazione criminale che dal 2019 inviava in Europa continui carichi di marijuana e hashish nascosti in camion e camper. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Europa Press", nel corso dell'operazione sono state arrestate 37 persone per i reati di appartenenza a un'organizzazione criminale, traffico di sostanze stupefacenti verso Paesi terzi dell'Unione Europea, possesso illegale di armi e coltivazione di droga. Gli agenti hanno sequestrato oltre 350 chili di cime di marijuana confezionata e pronta per la spedizione, più di 3.300 piante di cannabis sativa, 14 armi e 17 veicoli di alta gamma. L'Operazione Zara è stata lanciata a seguito delle informazioni ottenute dalla Guardia Civil di Granada in diversi interventi contro il traffico di droga, dove sono stati individuati modelli e procedure comuni nelle spedizioni di narcotici verso l'Europa guidate da un cittadino dell'Europa orientale, come ha spiegato la Guardia civil in un comunicato. I diversi responsabili delle piantagioni procedevano al taglio e al trasporto nei diversi punti di stoccaggio dell'organizzazione e sono stati individuati quattro diversi percorsi di approvvigionamento, ognuno dei quali aveva un responsabile intermedio di un magazzino che controllava diversi coltivatori. La fase operativa dell'operazione ha coinciso con un carico intercettato sull'autostrada A-44 nei pressi del comune di Dehesas-Viejas a Granada. (Spm)