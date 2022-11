Cina: disordini tra manifestanti e polizia a Shanghai, la rivolta è in tutte le maggiori città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue l'ondata di proteste in tutte le principali città della Cina contro le draconiane misure per il contenimento della pandemia di Covid-19 imposte dal governo. A Shanghai in serata si sono vissuti momenti di forte tensione, con la polizia chiamata a disperdere migliaia di persone radunatesi tra Anfu Road e Wuzhong Road, nel centro cittadino. I video che circolano sui social mostrano brevi colluttazioni, spintonamenti e sporadici momenti di violenza, con diversi dimostranti portati via dagli agenti. Molti manifestanti avevano con loro cartelli bianchi, senza scritte, in segno di protesta. Alcuni hanno anche chiesto in coro le dimissioni del presidente Xi Jinping, solo il mese scorso confermato alla guida del Partito comunista cinese. (segue) (Cip)