Libia: Alto consiglio di Stato conferma validità procedure per elezione procuratore generale Al Sour (2)

- Quella di Procuratore generale è una delle sette posizioni sovrane che vengono scelte dalla Camera dei rappresentanti di Tobruk e dal Consiglio di Stato libico ovvero: governatore della Banca centrale; presidente dell'Ufficio di revisione; capo dell'Autorità di controllo amministrativo; capo dell'Agenzia anticorruzione; presidente e membri dell'Alta commissione elettorale; presidente della Corte suprema e Procuratore generale. Nei giorni scorsi i membri del Consiglio superiore della magistratura hanno tenuto una sessione ufficiale per votare i candidati alla carica di procuratore generale, con Al Sour che è stato riconfermato 12 voti a favore su 14. Il Consiglio superiore della magistratura ha inviato una lettera sia all’Alto consiglio di Stato che alla Camera dei rappresentanti comunicando la scelta del nome del Procuratore generale. In seguito, l’Alto consiglio di Stato ha tenuto una sessione interna per votare la nomina, stessa cosa ha fatto il parlamento di Tobruk, con entrambe le assemblee che hanno approvato il nome indicato dal Csm. (Res)