Ischia: Pedica (+Eu), mettere in sicurezza territorio, servono assessori geologi

- Dopo l'ultimo disastro a Ischia "è più che mai necessario mettere in sicurezza il territorio. Il dissesto idrogeologico è un problema che riguarda tutto il territorio nazionale. Bisogna nominare in tutti i Comuni, specialmente nelle città metropolitane, assessori all'Ambiente e ai Lavori pubblici che abbiano competenze geologiche e una vasta esperienza in campo ambientale". Lo dichiara in una nota Stefano Pedica, segretario del Lazio di +Europa. "Quanto è avvenuto deve servire per contrastare le tante costruzioni abusive o condonate per colpa della politica, spuntate come funghi a ridosso delle zone a rischio idrogeologico - aggiunge -. Bisogna poi aumentare il numero degli uomini e dei mezzi per difendere il territorio e denunciare le costruzioni realizzate nelle zone a rischio. Spero vengano coinvolti anche tutti i vigili del fuoco precari che vedono a rischio il loro posto di lavoro. Basta solo pensare che in Italia è previsto un vigile del fuoco ogni tremila abitanti mentre in altri paesi, con un rischio meno alto dell'Italia, il rapporto - conclude - è di uno ogni mille abitanti". (Com)