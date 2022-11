© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, dopo la recita dell'Angelus, ha ricordato Burkhard Scheffler, un clochard morto nei giorni scorsi. ''Ricordo anche Burkhard Scheffler morto tre giorni fa, qui sotto il colonnato di piazza San Pietro, morto di freddo'', ha detto il Papa. L'uomo nato nel 1961 in Germania, viveva per la strada a Roma ed era seguito dall'attività di carità ed assistenza del Dicastero per la Carità. (Civ)