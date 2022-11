Roma: controlli antidroga dall'Esquilino a Montespaccato, 10 arresti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'Esquilino, invece, sono stati arrestati due egiziani di 26 e 21 anni, entrambi con precedenti. I due sono stati sorpresi in via Gioberti, angolo via Giolitti, mentre procacciavano un cliente italiano a cui cedere hashish. La perquisizione personale sui due soggetti, ha permesso ai militari di rinvenire altre tre dosi della stessa sostanza stupefacente. A Centocelle, vicino alla fermata della metropolitana, è stato fermato un uomo di 40 anni, originario della Guinea e con precedenti: il 40enne aveva indosso 11 grammi di eroina, nella sua casa i militari hanno sequestrato altri 114 grammi della stessa droga e 11 grammi di cocaina oltre che la somma di 240 euro in contanti. (segue) (Rer)