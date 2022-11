Roma: controlli antidroga dall'Esquilino a Montespaccato, 10 arresti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel quartiere di San Basilio, in via Corinaldo, è stato arrestato un romano di 46 anni, percettore di reddito di cittadinanza. L’uomo, già noto ai militari è stato notato con fare sospetto: a seguito di verifica i carabinieri hanno scoperto che nascondeva 12 involucri contenenti cocaina. Ancora a bordo dell’autobus della linea 999, uno scambio insolito tra tre soggetti, ha insospettito i carabinieri. I tre sono stati bloccati e, arrivati alla fermata di via Franco Basaglia, i militari hanno accertato che un 28enne del Gambia, già con precedenti, poco prima, aveva ceduto due dosi di eroina, una a un 49enne e l'altra a una 55enne, entrambi romani. Altri cinque involucri della stessa sostanza sono stati trovati a casa dello spacciatore. (Rer)