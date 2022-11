Roma: 21esimo anniversario esplosione via Ventotene, Gualtieri alla commemorazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Questa mattina il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma e Roma Capitale hanno commemorato il ventunesimo anniversario delle vittime di via Ventotene. La mattina del 27 novembre del 2001, quattro civili e quattro vigili del fuoco della sede di Nomentano, nell'esercizio delle proprie funzioni, persero la vita a seguito di una forte esplosione in un palazzo causata da una fuga di gas. Nel corso della cerimonia sono state deposte due corone floreali in memoria delle vittime in prossimità della targa commemorativa e una corona d'alloro presso il monumento a piazza Scarpanto, simbolo dei vigili caduti in quella mattinata. Alla cerimonia è intervenuto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il presidente del Municipio Roma III, Paolo Marchionne, e diversi rappresentanti dei Vigili del fuoco di Roma e del Lazio, nonché esponenti dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia locale di Roma. (Rer)