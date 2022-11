Lombardia 2023: Moratti, ecco la mia lista civica, siamo in gioco per vincere e ce la faremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho presentato la mia lista Civica, una lista che si propone di lavorare in stretto contatto con i territori, con le Associazioni di categoria, con tutti i cittadini che possono vedere in una proposta civica un avvicinamento delle istituzioni ai loro bisogni, e posso avere delle risposte concrete. Perché al di là degli schieramenti politici i nostri concittadini hanno bisogno di risposte concrete e di farti". Lo ha detto la candidata sostenuta dal Terzo Polo alle elezioni regionali lombarde, Letizia Moratti, a margine della presentazione della sua lista Civica "Letizia Moratti presidente", che nasce dall'associazione Lombardia Migliore, a Palazzo delle Stelline a Milano. Ha poi sottolineato che "questo è l'obiettivo della mia lista Civica, è quello che faremo con impegno e con grande passione. Siamo in gioco per vincere e tutti insieme potremo farcela". (Rem)