Lombardia 2023: Moratti, Pd? Sono aperta al dialogo, ma guardare al passato non è vincente

- "Quello che mi preoccupa sono le risposte che ancora i miei concittadini non hanno, e questo è il motivo per il quale ho scelto di candidarmi". Lo ha detto la candidata sostenuta dal Terzo Polo alle elezioni Regionali lombarde, Letizia Moratti, a margine della presentazione della sua lista civica a Palazzo delle Stelline a Milano, rispondendo alle domande dei cronisti sull'apertura di Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 stelle, verso un accordo con il Pd per le Regionali in Lombardia. E su un possibile pentimento del Pd nel non averla appoggiarla ha puntualizzato: "sono aperta al dialogo e continuo a esserlo, nel rispetto delle idee e delle posizioni diverse ma nella consapevolezza che in un mondo che si sta trasformando così velocemente, continuare a ripetere temi del passato non sia una cosa vincente". (Rem)