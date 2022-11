Milano: Giunta approva delibera per favorire nascita piccole attività in contesti di rigenerazione urbana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta, in sostanza, dell'applicazione di alcune disposizioni (di cui all'art.15) delle norme di attuazione del PGT: i servizi privati, le attività artigianali, gli esercizi di vicinato e di somministrazione fino a 250 mq di SL, compresi gli interrati, i seminterrati e gli ammezzati se collegati con affaccio sul piano pubblico o di uso pubblico, vengono esclusi dal calcolo della SL, ovvero dall'obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione e i contributi dei costi di costruzione normalmente previsti, oltre a non determinare fabbisogno di servizi. La norma è attuabile sia in caso di nuova costruzione sia in caso di altra tipologia di intervento, anche con cambio di destinazione d'uso. Tra le condizioni necessarie, quella di convenzionare con il Comune l'eventuale corrispettivo canone di affitto dei locali, la gestione e la tipologia delle attività commerciali, la durata trentennale dello specifico atto di vincolo di destinazione funzionale sottoscritto da parte del proprietario dell'immobile e una durata del contratto di locazione non inferiore a 6 più 6 anni. (segue) (Com)