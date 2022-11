Milano: Giunta approva delibera per favorire nascita piccole attività in contesti di rigenerazione urbana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando si parla di rigenerazione urbana si intende un processo complesso e articolato che, oltre al recupero strettamente edilizio e alla relativa organizzazione infrastrutturale, deve guardare a tutti gli aspetti che concorrono alla rivitalizzazione e allo sviluppo dei quartieri, nell'ottica della città di prossimità e con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di chi li abita - dice l'assessore alla Rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi -. Significa verde, servizi, spazi pubblici pensati per la condivisione, scuole, e, come in questo caso, negozi di vicinato: favorirne la diffusione con gli strumenti a nostra disposizione è un elemento fondante di costruzione della vivibilità dei quartieri cittadini, che è poi l'obiettivo finale del nostro lavoro". "Un nuovo tassello – spiega l'assessora allo Sviluppo economico Alessia Cappello – si aggiunge al quadro complessivo delle azioni che stiamo portando avanti per promuovere la nascita di nuove imprese e sostenere quelle già esistenti. Bandi come 'Mi-15', Crowdfunding civico o Prossima Impresa sono facce diverse della stessa medaglia: iniziative che intendono sostenere i negozi di vicinato, favorire i servizi nei quartieri, aumentare la competitività delle aziende provate dalle crisi pandemica ed energetica. Con questa delibera, il PGT offre a noi una nuova leva per rivitalizzare i quartieri nell'ottica di una città a 15 minuti e riconosce alle imprese del commercio e dell'artigianato un'agevolazione importante". (Com)