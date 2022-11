Lombardia: Moratti, necessario investire di più perché Regione diventi Smart Land

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sicuramente abbiamo bisogno di investire molto di più per far entrare in Lombardia industrie, fondi e realtà che possono contribuire davvero a fare della Regione una Smart Land, ma non possiamo avere una Lombardia che va a due velocità. Abbiamo bisogno di una Regione che crei le condizioni affinché i migliori possano innovare, investire e guardare al futuro con serenità. E abbiamo bisogno di colmare le diseguaglianze economiche e territoriali che in questo momenti ci sono". Lo ha detto la candidata appoggiata dal Terzo Polo alle elezioni Regionali lombarde, Letizia Moratti, a margine della presentazione della sua lista civica a Palazzo delle Stelline a Milano, spiegando ai cronisti la sua precedente affermazione secondo cui con la promessa di Fontana di una Lombardia Smart Land "siamo ancora al punto zero". (Rem)