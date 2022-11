Regno Unito: ministro Trasporti Harper, impossibile un aumento dei salari in linea con l’inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aumenti dei salari nel settore pubblico nel Regno Unito “non possono” andare di pari passo con l’innalzamento dell’inflazione. Lo ha dichiarato il ministro britannico dei Trasporti, Mark Harper, commentando l’ondata di scioperi annunciati dalle sigle sindacali per quest’inverno. Harper ha affermato che non c'è un "pozzo senza fondo" di denaro per soddisfare le richieste dei lavoratori. "Vogliamo provare a dare a tutti i lavoratori del settore pubblico aumenti salariali dignitosi, ma questi aumenti non possono essere in linea l'inflazione”, ha osservato il ministro aggiungendo che anche nel settore privato gli aumenti “sono stati generalmente fissati al di sotto del livello dell’inflazione”.(Rel)