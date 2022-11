Cina: "Quotidiano del popolo", il governo persisterà fermamente nella politica "zero Covid" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’episodio, dai contorni ancora poco chiari, ha sollevato polemiche anche sui social media e poche ore dopo le autorità di Urumqi hanno diramato un raro comunicato di scuse, nel quale hanno promesso di punire chiunque non abbia fatto il proprio dovere. Questo, tuttavia, non è bastato a scoraggiare i residenti che venerdì sera sono scesi in strada, la maggior parte con il volto coperto da mascherine, intonando cori e rompendo una barriera protettiva eretta dalle forze di sicurezza. Le proteste di Urumqi hanno indotto le autorità dello Xinjiang ha dichiarare terminata l’emergenza Covid, un annuncio accolto con scetticismo e sarcasmo sui social network e che sembra aver incoraggiato nuove proteste in altre città del Paese. Non è facile, tuttavia, avere un quadro chiaro delle dimensioni della rivolta, in ragione della censura applicata dalle autorità cinesi ai media locali e delle restrizioni ai servizi Internet, che potrebbero essere irrigidite in queste ore. (Cip)