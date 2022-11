Regno Unito: Servizio sanitario nazionale, possibile sciopero anche per il personale delle ambulanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sigle sindacali del Servizio sanitario nazionale del Regno Unito stanno portando avanti delle votazioni per stabilire un’eventuale estensione della già annunciata azione di protesta. Secondo quanto riferisce il quotidiano “The Guardian”, è stata fissata a martedì la chiusura di una votazione, attualmente in corso, che coinvolge 15 mila operatori delle ambulanze in Inghilterra e in Galles. Il voto servirà a stabilire l’eventuale convocazione di uno sciopero che potrebbe tenersi prima di Natale. Il personale delle ambulanze si fermerebbe così per la prima volta dopo le proteste del 1990. Il Royal College of Nursing (RCN), che rappresenta il personale infermieristico nazionale, ha già annunciato la scorsa settimana un’ondata di scioperi dopo la metà di dicembre, che secondo la stampa britannica potrebbero rappresentare la più imponente azione di protesta nella storia del Servizio sanitario nazionale.(Rel)