Migranti: dal Governo un finanziamento di 28,5 milioni per l'accoglienza di secondo livello

- Il Comune di Milano proseguirà l'accoglienza di secondo livello dei migranti che hanno ottenuto una forma di protezione internazionale. Attualmente, nell'ambito del sistema Sai (Sistema di accoglienza e integrazione, ex Sprar, ex Siproimi), l'Amministrazione ha in corso progetti di ospitalità e integrazione per un totale di 542 posti dedicati agli adulti e 15 posti dedicati ai migranti più vulnerabili, che si trovano in una condizione di disagio mentale o sanitario. I progetti scadono il 31 dicembre di quest'anno. La rete dei progetti Sai è finanziata con risorse messe a disposizione dal Ministero dell'Interno attraverso il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo (FNPSA) di cui l'Amministrazione ha chiesto di poter usufruire anche per il triennio 2023-2025, ottenendo dal Governo un finanziamento di circa 28, 5 milioni di euro. Il Comune avvierà a questo punto un percorso di coprogrammazione con gli enti del Terzo settore che si occupano di accoglienza per una lettura condivisa del fenomeno e assicurare la prosecuzione dei progetti e il rafforzamento del sistema Sai. (segue) (Com)