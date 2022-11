Migranti: dal Governo un finanziamento di 28,5 milioni per l'accoglienza di secondo livello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Comune di Milano - dichiara l'assessore al Welfare Lamberto Bertolé - è da anni in prima fila nella realizzazione di programmi di accoglienza e integrazione di secondo livello per i migranti che arrivano in città. Siamo contenti che il governo abbia riconosciuto il buon lavoro fatto. Fondamentale, però, è non dimenticare l'emergenza che negli ultimi mesi ha riguardato i minori stranieri non accompagnati: sono oltre 1200 quelli in carico all'Amministrazione, a fronte di soli 400 posti autorizzati dal Governo nell'ambito del sistema Sai a loro specificamente dedicati. Il sistema nelle grandi città è saturo, occorre dare attuazione alla legge Zampa e prevedere un meccanismo di redistribuzione a livello nazionale che allenti la pressione sui grandi centri urbani e permetta agli enti locali di sviluppare percorsi di inclusione di qualità anche per questi ragazzi". (Com)