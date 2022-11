Medio Oriente: Papa auspica dialogo israelo-palestinese dopo attentato Gerusalemme e violenze a Nablus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha espresso la sua preoccupazione per le violenze in corso in Israele e nei Territori palestinesi, citando il duplice attentato dello scorso 23 novembre a Gerusalemme (costato due morti e oltre 20 feriti) e l’uccisione di un palestinese, avvenuta lo stesso giorno nella città di Nablus, nel nord della Cisgiordania. Parlando al termine dell’Angelus domenicale in piazza San Pietro, il Papa ha affermato: "Seguo con preoccupazione l'aumento della violenza e degli scontri che da mesi avvengono nello stato di Palestina e in quello di Israele mercoledì scorso due vili attentati a Gerusalemme hanno ferito tante persone e ucciso un ragazzo israeliano e lo stesso giorno durante gli scontri armati e Nablus è morto un ragazzo palestinese. La violenza uccide il futuro, spezzando la vita dei più giovani e indebolendo le speranze di pace. Preghiamo per questi giovani morti e le loro famiglie in particolare per le loro mamme". Quindi l'appello del Santo Padre: "Auspico che le autorità israeliane e palestinesi abbiano maggiormente a cuore la ricerca del dialogo, costruendo la fiducia reciproca, senza la quale non ci sarà mai una soluzione di pace in Terrasanta". (Civ)