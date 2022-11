Viabilità: chiusure temporanee per lavori sulla A12 Roma-Civitavecchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di rifacimento dei giunti di dilatazione del sottovia "Ferrovia Roma Pisa" e attività di ispezione di un portale segnaletico, sarà chiusa la stazione di Maccarese Fregene, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: nelle due notti di mercoledì 30 novembre e giovedì 1 dicembre, con orario 21-6, in uscita per chi proviene da Roma e da Civitavecchia; nelle due notti di venerdì 2 e sabato 3 dicembre, con orario 21-6, in entrata verso Civitavecchia. Lo comunica in una nota Autostrade per l'Italia che in alternativa consiglia di utilizzare la stazione di Torrimpietra. (Rer)