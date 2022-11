© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, dopo la recita dall'Angelus a piazza San Pietro, ha avuto un pensiero per quanti hanno vissuto la tragedia di Casamicciola a causa dell'alluvione: "Sono vicino alla popolazione dell'isola di Ischia colpita da un'alluvione. Prego per le vittime e per quanti soffrono e per tutti coloro che sono intervenuti in soccorso". (Civ)