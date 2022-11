© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche oggi, dopo la recita dell'Angelus, Papa Francesco ha voluto ricordare la "martoriata Ucraina", raccomandando di non stancarci mai "di dire no alla violenza e alla guerra e si al dialogo e alla pace, in particolare per il martoriato popolo ucraino. Ieri abbiamo ricordato la tragedia dell'Holodomor". (Civ)