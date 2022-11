India: Tamil Nadu, 85enne si dà fuoco per protestare contro imposizione lingua hindi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Thangavel si è dato fuoco cospargendosi di benzina e cherosene e tenendo in mano una placca in lingua tamil. “Il governo Modi – vi si legge - smetta di imporre l’hindi. Il tamil è ricco di letteratura. Tutto questo riguarda il futuro dei nostri giovani”. L’episodio è avvenuto all’esterno della sede del partito al potere nello Stato, la Federazione dravida per il progresso (Dmk), di cui Thangavel era militante. Il leader del partito Muthuvel Karunanidhi Stalin, ha più volte criticato duramente le politiche linguistiche del governo Modi, ma dopo aver esteso le condoglianze alla famiglia di Thangavel ha chiesto ai sostenitori di evitare proteste così estreme. “Non dobbiamo perdere un’altra vita”, ha affermato Stalin, pur condannando “l’attitudine di dominio” del governo centrale. (Inn)