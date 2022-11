Difesa: Forze armate egiziane annunciano schianto di un aereo da combattimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate egiziane hanno annunciato lo schianto di un aereo da combattimento durante lo svolgimento di una delle attività di addestramento. Lo riferisce una nota del ministero della Difesa egiziano. "Durante l'esecuzione dell'attività di addestramento dell'Aeronautica militare oggi, domenica, un aereo da caccia è precipitato in una delle aree di addestramento a causa di un malfunzionamento tecnico, e il suo equipaggio è sopravvissuto senza causare alcun danno all'area in cui è caduto l'aereo", si legge nella nota, in cui però il ministero non precisa il tipo di aereo o l’area in cui è avvenuto l’incidente. Nel comunicato stampa, il dicastero fa sapere che sono in corso indagini per scoprire i motivi dietro all’incidente.(Cae)