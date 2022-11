Ischia: Musumeci, gruppo di lavoro ministeriale contro dissesto idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il governo “l’emergenza deve essere finalmente superata. Si è dato incarico al ministero per la Protezione civile di dar vita a un gruppo di lavoro tra i ministeri interessati per la pianificazione e la gestione dei fondi per mitigare il rischio legato al dissesto idrogeologico”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del Mare, Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri. Musumeci ha sottolineato come sia stata sollecitata “l’approvazione definitiva del Piano nazionale per l’adattamento al cambiamento climatico”. (Rin)