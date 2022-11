Iran: direttore di banca licenziato per aver servito donna senza velo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore di una banca iraniana della provincia di Qom è stato licenziato dal suo incarico per aver servito una donna che non indossava il velo. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Mehr”. Dalla Rivoluzione islamica del 1979, la legge impone a tutte le donne di indossare un velo che copra la testa e il collo nascondendo i capelli. Le proteste in corso in Iran da metà settembre sono iniziate a seguito della morte della 22enne curda, Mahsa Amini, deceduta lo scorso 16 settembre a Teheran proprio dopo il suo arresto da parte della polizia morale iraniana per non aver indossato il velo in modo corretto. Le manifestazioni contro il velo da parte delle donne iraniane e la morte di Mahsa Amini hanno rappresentato la base da cui è partita la più vasta e capillare ondata di proteste in Iran dai tempi della Rivoluzione islamica. "Il direttore di una banca nella provincia di Qom, che lo scorso 24 novembre aveva prestato servizi bancari a una donna senza velo, è stato rimosso dal suo incarico per ordine del governatore", ha riferito l’agenzia di stampa “Mehr”. L'agenzia afferma che "il video di questa persona senza hijab ha provocato molte reazioni sui social network". "L'attuazione della legge sul velo nelle istituzioni governative è responsabilità del suo direttore", riferisce l'agenzia di stampa. In Iran la stragrande maggioranza delle banche è di proprietà statale.(Res)