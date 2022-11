Roma: controlli antidroga dall'Esquilino a Montespaccato, 10 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci persone sono state arrestate, in diverse operazioni dei carabinieri, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso delle attività, che hanno interessato sia zone centrali e periferiche della città, dall'Esquilino a Montespaccato, sono state sequestrate centinaia di dosi di droga di diverso tipo e circa 3.000 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite. A Montespaccato, in via Mario Carrara, i carabinieri in servizio in abiti civili, hanno arrestato in flagranza due fratelli di 25 e 26 anni che nascondevano in casa 100 grammi di hashish, 14 barattoli in vetro contenenti 170 grammi di marijuana, materiale utile per il confezionamento delle dosi, una pistola lanciarazzi calibro 22 e la somma di circa 3.000 euro in contanti. (segue) (Rer)