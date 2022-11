Roma: controlli antidroga dall'Esquilino a Montespaccato, 10 arresti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In zona Tufello è finito in manette un 53enne romano, con precedenti, percettore di reddito di cittadinanza che, a seguito di un controllo, è stato trovato in possesso di 16 involucri contente cocaina e la somma di 200 euro in contanti. In via Labicana è stato arrestato un gambiano di 39 anni con precedenti che aveva in tasca quattro dosi di hashish: l'uomo, nei pressi del parco di Colle Oppio, si è avvicinato a un militare libero dal servizio offrendogli della droga ed è stato scoperto. In via Quirino Majorana è finito in manette un 57enne, con precedenti: fermato per un controllo alla circolazione stradale, a bordo di un’utilitaria, era senza copertura assicurativa. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire circa 98 grammi di hashish. (segue) (Rer)