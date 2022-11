© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario “adottare un piano di prevenzione per le isole minori per evitare che in caso di emergenza i mezzi essenziali debbano arrivare da fuori”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le politiche del Mare, Nello Musumeci, al termine del Consiglio dei ministri. Musumeci ha precisato che il presidente del Consiglio sarà a Ischia nei prossimi giorni. "Andare adesso sarebbe una passerella”. (Rin)