Serbia-Kosovo: Kurti accusa Borrell, si è adattato “agli obiettivi” di Belgrado sulla questione targhe (2)

- "Venerdì scorso sono stato invitato dall'Alto rappresentante Josep Borrell per un incontro ad alto livello organizzato presso la sede dell'Ue a Bruxelles con il presidente della Serbia. L'invito di Borrell è stato accompagnato da un testo di quattro paragrafi destinato ad essere rilasciato come dichiarazione alla fine. Nel primo paragrafo c'era un invito a concentrarsi con urgenza sulla proposta dell'Unione europea sostenuta da Germania e Francia per la normalizzazione delle relazioni. Nel terzo paragrafo il testo chiedeva l'avvio immediato dei colloqui sulla proposta Ue per raggiungere un accordo prima di marzo 2023, e ovviamente ho accolto favorevolmente questa proposta", ha spiegato Kurti. Nel secondo paragrafo, ha aggiunto, è stata presentata la questione delle targhe. “Il presupposto era legato solo alla sospensione delle azioni del governo del Kosovo e non al divieto di produzione di targhe da parte della Serbia. Eravamo pronti ad ascoltare la proposta europea di sospendere la seconda fase del provvedimento sulle targhe (ovvero l'emissione di multe), ma ovviamente lo faremo quando la Serbia smetterà di immatricolare le auto con targhe illegali", ha detto ancora Kurti aggiungendo che "non è giusto vietare le multe e non la produzione di targhe illegali". (Alt)