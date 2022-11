Roma: nascondono in casa 229 chili di hashish, arrestata coppia a Ponte di Nona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In casa nascondevano 229 chili di hashish in 10 borsoni da palestra: per questo sono finiti in manette un uomo e una donna magrebini, entrambi 31enni. Nel corso della perquisizione della loro abitazione la polizia ha rinvenuto anche una somma di 1.960 euro in banconote di vario taglio. Gli arrestati, il giorno prima, avevano insospettito i poliziotti i quali avevano notato lo scambio di un pacco in auto in un parcheggio in zona Ponte di Nona e hanno quindi deciso di approfondire gli accertamenti sui proprietari dei veicoli procedendo con la perquisizione domiciliare. Il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere mentre la donna è stata sottoposta ai domiciliari. (Rer)