FI: Ronzulli, non ho paura che Azione e Italia viva si prendano voti

- Non ho paura che Azione ed Italia viva “si stiano preparando a sostituire i voti di Forza Italia". Lo ha detto Lucia Ronzulli, capogruppo dei senatori di Forza Italia, ospite al “Caffè della Domenica” su Radio 24, in vista dell'incontro tra la premier Giorgia Meloni e Carlo Calenda. "I numeri parlano chiaro, non ci possono sostituire. Si dipingono come partito di centro ma si tratta di un partito che guarda a sinistra", ha sottolineato Ronzulli, che ha aggiunto: "Sulla manovra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi si sentono quando c'è da sentirsi". (Rin)