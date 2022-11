Roma: controlli su mala movida a Trastevere e piazza Bologna, una denuncia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Controlli straordinari dei carabinieri per contrastare la mala movida nelle zone di piazza Bologna e Trastevere, così come pianificato dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Bruno Frattasi. Oltre le consuete pattuglie in uniforme sono state impiegate anche unità in borghese e sono stati svolti maggiori verifiche sull'abuso di alcol e droga. Complessivamente i carabinieri hanno controllato 169 persone e 73 veicoli. (segue) (Rer)