Roma: controlli su mala movida a Trastevere e piazza Bologna, una denuncia (2)

- In particolare, i militari della compagnia Parioli, supportati dai colleghi del nucleo cinofili di Santa Maria di Galeria, hanno denunciato un 25enne romano sorpreso alla guida con tasso alcolemico superiore al consentito e segnalato due persone all’ufficio territoriale del governo di Roma, quali assuntori di sostanze stupefacenti. A tarda notte, inoltre, i carabinieri sono intervenuti in un’abitazione nei pressi di piazza Bologna dove erano stati segnalati, da più chiamate giunte al 112, musica ad alto volume e schiamazzi. In casa sono stati identificati 41 giovani che, causa pioggia, si erano radunati a festeggiare nell'appartamento di una 25enne, sanzionata per diffusioni sonore e disturbo oltre orario consentito. (Rer)