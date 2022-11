Qatar 2022: nazionale Usa pubblica immagine bandiera iraniana senza emblema Rivoluzione islamica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nazionale di calcio degli Stati Uniti ha pubblicato un tableau delle partite del Girone B ai Mondiali di calcio Fifa 2022 in corso in Qatar in cui compare la bandiera dell’Iran con le sole fasce orizzontali verde, bianco e rosso, privata dell’emblema della Rivoluzione islamica del 1979. Gli Stati Uniti affronteranno l’Iran il prossimo 29 novembre nella terza partita del girone del Gruppo B, che comprende anche Inghilterra e Galles. La bandiera dell'Iran senza i simboli della rivoluzione islamica è stata pubblicata dalla nazionale di calcio Usa anche sui profili Facebook e Instagram e giunge mentre in Iran proseguono da oltre due mesi le proteste contro il regime teocratico fortemente appoggiate a livello mediatico da Stati Uniti e Paesi europei. Le proteste sono costate, secondo l’organizzazione non governativa Iran Human Rights, almeno 450 morti e 18 mila arresti (14 mila secondo le Nazioni Unite). (segue) (Res)