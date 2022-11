Consumi: Coldiretti, per Cyber Monday spesa sul web per un italiano su due

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il Cyber Monday quasi un italiano su 2 (48 per cento) fa acquisti on line nella settimana dedicata agli sconti iniziata con il Black Friday, anche per anticipare i regali di Natale approfittando delle promozioni. È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixe' sul "lunedì cibernetico" che quest'anno cade il 28 novembre. A prediligere gli acquisti sul web sono soprattutto gli italiani tra i 45 e i 54 anni, con una percentuale che è addirittura del 77 per cento, contro il 58 per cento dei ragazzi tra i 18 e i 34 anni e il 59 per cento di quelli tra 35 e 44 anni, forti anche di una situazione reddituale sicuramente superiore rispetto a chi è entrato da meno tempo nel mondo del lavoro. Spesa su internet ancora ostica, invece, per i più anziani, con appena il 17 per cento di quelli sopra i 64 anni. Tra Cyber Monday e Black Friday il valore complessivo degli acquisti sale così a 5,3 miliardi di euro, secondo Coldiretti/Ixe', seppur con notevoli differenze di budget. Se la maggioranza assoluta di chi fa acquisti (51 per cento) conterrà il budget sotto la soglia dei 100 euro, un altro 27 per cento arriverà fino a 200 euro – sostiene Coldiretti – e un ulteriore 7 per cento si spingerà a 300 euro. Ma c'è anche un 8 e un 5 per cento di "paperoni" che arriverà fino a 1.000 euro. (segue) (Rin)