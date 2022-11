Consumi: Coldiretti, per Cyber Monday spesa sul web per un italiano su due (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il problema è anche normativo: se in alcuni paesi la vendita dei kit è illegale, in altri non lo è. Proprio per evitare truffe la Coldiretti ha predisposto un vademecum che parte dal consiglio di verificare l'identità del venditore on line privilegiando chi ha un legame diretto con la terra o appartiene a una rete strutturata di vendita diretta. Occorre poi fare attenzione a storpiature, anche minime, del nome del prodotto, che spesso rivelano che si tratta di imitazioni. Serve inoltre – conclude Coldiretti – controllare, laddove possibile, sempre la correttezza dei loghi che contraddistinguono i prodotti Igp e biologici e l'etichetta, ma anche diffidare dei prezzi troppo bassi. Tra i consigli anti-frode per la spesa online: verificare l'identità del venditore on line privilegiando chi ha un legame diretto con la terra o appartiene a una rete strutturata di vendita dirett; fare attenzione a storpiature, anche minime, del nome del prodotto, che spesso rivelano che si tratta di imitazioni; verificare nelle immagini dei prodotti a denominazione di origine (Dop e Igp) che ci sia il logo che li contraddistingue; in caso di prodotto venduto come biologico, controllare che riporti in etichetta il logo europeo corrispondente; leggere attentamente tutte le indicazioni presenti in etichette, a partire da quelle relative all'origine. (Rin)