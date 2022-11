Lazio 2023: Fassina (Coordinamento 2050), Lombardia sia esempio alleanza Pd-M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Stefano Fassina, promotore del Coordinamento 2050, il Partito democratico - sia nel Lazio sia in Lombardia - dovrebbe provare a chiudere l'alleanza con il Movimento 5 stelle. In una nota pubblicata su Facebook Fassina spiega che è "irresponsabile la chiusura del Pd nel Lazio al confronto programmatico. L'indisponibilità, anche del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, almeno a cercare una soluzione sostenibile e condivisa per la chiusura del ciclo dei rifiuti nella Capitale, la pagheranno cittadine e cittadini di una Regione che, pur tra limiti e contraddizioni, aveva imboccato la strada giusta ed era diventata un laboratorio politico importante. Le conseguenze negative ricadranno anche su romane e romani". In Lombardia, secondo Fassina, "il Pd ha compreso che siamo entrati in un'altra fase politica. È finita l'epoca del cosiddetto campo largo dominato dalla centralità assoluta del Pd. Ora, l'alleanza si costruisce in un rapporto tra pari tra Pd e M5s. È l'unica prospettiva politica per dare all'Italia governi progressisti. Va coltivata. La Lombardia deve essere esempio", sottolinea. (segue) (Rer)