Lazio 2023: Fassina (Coordinamento 2050), Lombardia sia esempio alleanza Pd-M5s (2)

- Nello specifico della Lombardia, Fassina chiarisce: "Le parole del presidente Conte di un paio di giorni fa hanno ribadito il metodo per arrivare a meta: prima il programma, poi i protagonisti per interpretarlo. È il metodo corretto. Anzi, è l'unico metodo possibile per costruire un'Alleanza credibile. Pierfrancesco Majorino ha riconosciuto la necessità di partire dalla visione e dai contenuti dell'offerta politica. Ora, il confronto deve essere vero. Il treno in corsa guidato da Majorino deve fermarsi e verificare la rotta insieme al M5s. In Lombardia, vi sono le condizioni per definire una proposta convinta e convincente. Non vanno sprecate". (Rer)